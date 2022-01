Scafati. Passaggio a livello Circum. Russo: è barriera sociale (video)

Scafati. Passaggio a livello Circum. Russo: è barriera sociale

La chiusura, con muri di cinta, del passaggio a livello di adiacente alla stazione della circumvesuviana taglierebbe in due la città, potrebbe essere valutata solo ipotizzando opere alternative – sovrappasso pedonale e ascensore. Non è immaginabile separare il centro cittadino dai quartieri nuovi, dal Liceo, dall’Ospedale, costringendo i cittadini all’utilizzo dell’auto. In generale tuttavia occorre riflettere anche sulla visione di città, sulla circumvesuviana che risulta una barriera anche in altre zone.







Una pianificazione urbanistica

Tutto andrebbe inquadrato nella pianificazione urbanistica, nel PUC del quale oramai si è persa qualsiasi traccia. Senza alcuna pubblica discussione e analisi. Un’altra grave pecca, tra le tante di questa amministrazione come afferma Michele Russo.

Il servizio è di Tiziana Zurro