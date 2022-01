Angri. Dal social il grido d’aiuto: “Ilaria Abagnale adottaci!”

“Ilaria Abagnale adottaci!”. È un sentimento che pare sempre più comune e diffuso tra i cittadini angresi che si sentono ormai orfani della figura del sindaco “premuroso” e presente. L’attestazione di stima, in questo caso, è per la prima cittadina di Sant’Antonio Abate, un sentimento collettivo talmente lapalissiano supportato dai commenti sulla pagina social di Agro24 che mette in evidenza il nobile gesto di Ilaria Abagnale di devolvere (mensilmente) il suo stipendio a favore delle fasce deboli.







Lode angrese

Un gesto apprezzato e lodato soprattutto da gran parte dei cittadini angresi ormai da anni in cerca di una guida, di modelli positivi ed edificanti, che vedono nella sindaca di Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale, la fata buona e la mamma amorevole, una figura rassicurante e forte, che pare da sempre mancante nella scala degli affetti al popolo angrese. Cittadini, insomma, in cerca di quelle “coccole istituzionali”, solo accennate con parsimonia e cinismo dal primo cittadino Cosimo Ferraioli in tempo di primo COVID nella primavera del 2020: era poco prima del voto.

Abagnale asfalta Ferraioli: caramelle contro COVID

Dal confronto popolare che emerge Ilaria Abagnale “asfalta” Cosimo Ferraioli in fatto d’iniziative, presenza, abnegazione, certezze e supporto alla cittadinanza. L’interfaccia con i cittadini è all’antitesi per i due primi cittadini confinanti. Cosimo Ferraioli si è praticamente eclissato al suo secondo mandato, appagato e chiuso nel suo ufficio comunale, apatico e fortemente legato ad alcuni gruppi politici familiari che lo sostengono e dettano la linea politica e amministrativa della città.

Ilaria Abagnale ha invece portato un tocco di sana gioventù a Palazzo di Città che si avverte entrando nel plesso comunale. Si viene accolti con dolcezza e caramelle. Ad Angri a parte le “cospirazioni” di corte ad accogliere nel palazzo comunale c’è il virus COVID, tanto da fare interdire al pubblico gli uffici per circa 14 giorni senza che il responsabile e datore di lavoro abbia mai applicato seriamente il protocollo di sicurezza permettendo ancora l’ingresso ai no vax e chiunque voglia farsi un giro negli uffici. Una differenza di stile unica.















Angresi e abatesi

Gli angresi sembrano tanti orfanelli usciti dalle penne di Hector Malot e di De Amicis alla ricerca dell’amore materno. Gli abatesi invece vivono un’incredibile ed esemplare realtà socio e politica tanto da essere invidiati dai loro vicini angresi pronti a cogliere ogni occasione per emigrare a Sant’Antonio Abate, anche se per poche ore, per vivere le magiche atmosfere come quelle legate alle recenti iniziative natalizie del parco incantato preferibile ai festini organizzati da qualche consigliera comunale “interessata” più per amore di sponsor. I cittadini di Angri non hanno più fiducia di Cosimo Ferraioli e vorrebbero Ilaria Abagnale come primo cittadino, magari… Chi può mai saperlo: è lecito sognare, non costa nulla, sperare meno ancora.

Luciano Verdoliva