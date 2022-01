Angri. Suor Lina Pantano Madre generale delle Suore Battistine (video)

Angri. Suor Lina Pantano Madre generale delle Suore Battistine

Suor Lina Pantano è la nuova Madre Generale della Congregazione delle Suore di San Giovanni Battista, Suor Lina, già superiora provinciale, è stata eletta nel corso del XVIII Capitolo generale. Ricoprirà il suo incarico per il sessennio 2022-2028. Nata a Ferla in provincia di Siracusa, a 16 anni è entrata nella congregazione delle battistine dove ha frequentato l’Istituto magistrale.

Si è laureata in pedagogia alla Libera Università Maria Santissima Assunta, un’università italiana d’ispirazione cattolica che è anche il secondo Ateneo più antico di Roma dopo La Sapienza.

Il campo educativo

Suor Lina ha operato per molti anni nel campo educativo scolastico ed è stata poi responsabile dell’orientamento vocazionale alla vita religiosa; in seguito ha curato la formazione spirituale delle juniores. Con vari incarichi, ha approfondito la conoscenza del fondatore della congregazione, sant’Alfonso Maria Fusco, il santo angrese che riposa proprio nella cittadina dell’agro. seguendone la causa dalla beatificazione alla canonizzazione, avvenuta il 16 ottobre 2016. Con il volume “Sant’Alfonso Maria Fusco. Tutto per la gloria di Dio e il bene delle anime”, una biografia, scritta con amore e competenza da suor Lina Pantano, proprio in occasione della canonizzazione, la Madre generale mette in luce le sante virtù del padre fondatore. Suor Lina Pantano testualmente porta il lettore, non solo fedele, nel vissuto meraviglioso di un sacerdote semplice, povero, vicino a Dio e agli uomini. Oggi la Congregazione delle Suore di San Giovanni Battista è presente nel mondo intero e la santità del fondatore edifica e ispira con le sue virtù generazioni di consacrate e di giovani di ogni cultura e nazione.

Il servizio è di Aldo Severino