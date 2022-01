Angri. Vittime del branco a Nocera Inferiore, lo sdegno di D’Aniello

Ragazzi angresi aggrediti a Nocera Inferiore. Tre ragazzi di origini angresi sono stati vittime, davanti a un locale, nella tarda notte di venerdì, di una brutta aggressione, vittime di un branco, tutti giovanissimi, come appurato in un secondo momento. Vicinanza ai familiari dei ragazzi, vittime della feroce aggressione, tutti ancora sotto forte shock, dall’assessore delegato alle politiche sociali di Angri Maria D’Aniello.







Attenzione alla “seconda vita dei propri figli”

“Difficile comprendere le ragioni di questo gesto improvviso, di quanta violenza assolutamente gratuita e vigliacca. Solo l’arrivo delle forze dell’ordine e il tempestivo evento di un esercente, ha evitato che si consumasse la tragedia. In qualità di amministratrice sono molto preoccupata, la questione va affrontata nella sua cruda globalità, coinvolgendo le politiche sociali e giovanili e i servizi educativi. Credo, però, che il problema principale sia legato alle famiglie che, spesso, ignorano ‘la seconda vita dei propri figli’. L’ educazione dovrebbe partire innanzitutto dalle famiglie, per poi essere supportata da tutti i servizi e le azioni che noi istituzioni dobbiamo fornire. Purtroppo, il disagio giovanile si è amplificato maggiormente con la perdurante pandemia, e come istituzioni dobbiamo intervenire non solo con maggiori controlli ma anche in termini di prevenzione e aiuto a questi giovani” dice Maria D’Aniello.

