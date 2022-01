Televisioni. A rischio la sopravvivenza delle piccole emittenti

Potrebbe essere la fine definitiva delle trasmissioni per centinaia di piccole e medie emittenti locali. Una lenta agonia iniziata nel 2009 quando con il passaggio dall’analogico al digitale terrestre. Ora un nuovo upgrade con conversione del video HD (Alta Definizione) e del 5G che ha sottratto 12 frequenze della banda 700 UHF (canali dal 49 al 60) agli operatori di rete televisivi per assegnarle ai gestori della rete telefonica. Un’azione a danno delle tv locali costrette a stringersi in una sola frequenza con codifica MPEG-4 (detta anche H264) che può contenere al massimo 24 programmi regionali in SD (Standard Definition) rispetto ai previsti 40 e più della codifica HEVC prevista per legge, ma elusa (detta anche H265).







Una questione di codifica

Dunque, il numero delle emittenti che entrano nel T2 è questione d’impiego delle diverse codifiche utilizzate e dello standard SD o HD (Alta Definizione). Nella fase di transizione il Mise, contrariamente e ciò che stabilisce la legge e la delibera 39/CONS/19 dell’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni (AGCOM), ha imposto l’utilizzo della codifica MPEG-4 anziché la HEVC a danno di molte emittenti storiche che, per mancanza di spazio trasmissivo, probabilmente dovranno spegnere i loro trasmettitori. In molte regioni italiane in cui operano molte emittenti medio e piccole, si prevede la chiusura certa del 50% di esse per via di un percorso di transizione T1-T2 non sincronizzato ai sensi dell’uso efficiente delle frequenze previsto dal Codice delle comunicazioni.















Televisioni e televisori stessa beffa

Ancora in danno le emittenti sopravvissute ai bandi di ammissione al T2 saranno a forte rischio di oscuramento allo stesso modo dei milioni di televisori di casa e dei luoghi pubblici (alberghi, bar, ristoranti, circoli, ospedali, uffici pubblici e privati in genere). Manifesta preoccupazione anche la REA (Radiotelevisioni Europee Associate una tra le più rappresentativa associazione delle emittenti locali medio piccole) che palesa perplessità sulla continuità del servizio all’utenza proposto dal Mise, mediante il simulcast, ovvero il contemporaneo uso dei due i sistemi del T1/MPEG-4 e del T2/HEVC. “Nel periodo di transizione del simulcast, come REA, avevamo proposto al Mise di utilizzare almeno due frequenze di primo livello in ciascun ambito territoriale in modo da soddisfare questa momentanea inderogabile esigenza” a dirlo Antonio Diomede, presidente di REA, che si è fatta anche promotrice di un esposto.

La via della rottamazione

Nell’esposto REA, al quale hanno aderito “ad adiuvandum” le emittenti maggiormente danneggiate, si legge “si è voluto drasticamente comprimere il pluralismo dell’informazione attraverso un meditato piano di accentramento delle risorse frequenziali e, dal lato economico, mediante il netto taglio dei contributi alla media e piccola editoria radiotelevisiva, la quale, per non fallire, spesso ricorre alla rottamazione o alla vendita di frequenze, canali e numerazioni ai propri concorrenti nel frattempo ben consolidati nelle aree di diffusione e del relativo mercato della pubblicità grazie ai milionari contributi ricevuti”.

Resta ancora senza risposta delle Autorità un chiarimento sull’esposto diffida della REA. Nel caso di ulteriore persistente silenzio, a breve, REA è intenzionata a proporre il quesito alle 100 Procure d’Italia per fare definitiva chiarezza sulle eventuale responsabilità della gestione del bene pubblico come lo sono le frequenze e per tutelare le emittenti locali nell’interesse generale dei cittadini e dello Stato.