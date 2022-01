Angri. Caterina Barba: “perché l’area attrezzata è abbandonata?”

“Passavo per Via Santa Maria quando la mia attenzione si è posata sul campetto polivalente in erba sintetica dell’area comunale attrezzata ancora in disuso. C’era un signore che faceva fare i bisogni al suo quattro zampe all’interno del campetto in erba sintetica, non mi sembra civile questo atteggiamento, ma non capisco nemmeno lo scarso interesse dell’amministrazione verso questo fondamentale riferimento sociale per una vasta comunità priva di un centro di aggregazione” così la consigliera comunale di opposizione Caterina Barba pone ancora una volta l’attenzione sull’area attrezzata di Via Santa Maria già al centro del dibattito politico per l’abbandono nel quale versa l’intero perimetro di circa 2750 metri quadrati destinati proprio alle attività ludico ricreative con un campetto polivalente e senza una precisa indicazione di gestione.







Bando d’interesse

Nel luglio del 2020 la giunta Ferraioli deliberava l’atto d’indirizzo per l’affidamento delle aree delle strutture site in via Santa Maria. Nell’atto d’indirizzo era indicato chiaramente che per il mantenimento dell’area era richiesta l’attività di custodia, sorveglianza, pulizia e manutenzione. A oggi non è chiaro perché quest’area resta ancora desolatamente abbandonata.

