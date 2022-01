Mobilità: dall’idea al mercato, le opportunità per le startup con Motor Valley Accelerator.

Ecco Motor Valley Accelerator. Il primo acceleratore italiano dedicato al settore automotive è una piattaforma a disposizione delle startup impegnate in importanti progettualità per realizzare un cambio passo e per dare valore aggiunto (connessioni con grandi società internazionali), non solo risorse finanziarie (dotazione di 1 mld di euro). Inoltre viene premiata la meritocrazia: le migliori del batch ricevono un investimento follow-on fino a 500.000€ alla fine del programma.

Dopo il lancio a novembre 2020, l’iniziativa congiunta di CDP Venture Capital SGR – Fondo Nazionale Innovazione, Fondazione di Modena ed UniCredit, con il supporto del broker tecnologico CRIT e Plug and Play Tech Center, la più grande piattaforma di Open Innovation al mondo, con oltre duemila startup sostenute in percorsi di consolidamento, è ripartita con il periodo di call for applications.

Fino al 13 febbraio 2022 ci si può candidare. A maggio previsto a Modena un evento di lancio con le startup selezionate per presentare i progetti alle aziende partner (Marelli, Dallara, Sabelt S.p.A., CLN spa | CLN Group, OMR Automotive, HPE COXA, STMicroelectronics) e stabilire con loro un primo contatto. Prosegue poi fino ad ottobre il programma di Accelerazione, con lo sviluppo del prodotto nell’office space MVA, la frequenza ai workshop e la costruzione del network con altre imprese per esplorare possibili collaborazioni. Prevista, inoltre, la partecipazione (virtuale o fisica, a seconda delle misure di sicurezza) allo Startup Autobahn EXPO di Stoccarda.

Per poter far parte dell’acceleratore di imprese vengono valutate le caratteristiche del team, la proposta tecnologica (non fine a se stessa, ma che sia in grado di risolvere un problema a livello industriale). Privilegiate quelle legate all’elettrificazione, a batterie ad alte prestazioni. Poi ancora: il tema della digitalizzazione, la block chain, la guida autonoma, l’intelligenza artificiale, un nuovo modo di vivere abitacolo, l’alleggerimento dei materiali, l’aerodinamica e la sostenibilità, soluzioni che riguardano l’idrogeno, ma anche i carburanti sintetici.

Il settore dell’automotive nel nostro Paese è strategico e la sua evoluzione dipenderà dalla capacità di intercettare i nuovi trend, come quelli delle alimentazioni alternative. Per questo è fondamentale il ruolo dell’innovazione, che può avere origine dalla collaborazione tra imprese, università e centri di ricerca per favorire le start up, che saranno il motore del futuro.