Paola Panariello, la tenacia dell’imprenditrice a favore di Tampellin

L’aiuto alla comunità di Tampellin

“Aiutare la comunità di Tampellin è veramente qualche cosa di unico. Devo ringraziare l’associazione “Baobab amici di Tampellin”, presieduta dall’infaticabile amico Salvatore Carrese che mi ha fatto conoscere questo villaggio in Burkina Faso dove ormai da diversi anni proprio grazie al sostegno economico sta dando possibilità al piccolo centro africano di potersi sviluppare con una sua precisa identità urbana e sociale. Io come imprenditrice e come cittadina sensibile sarò sempre disponibile e cercherò, quanto possibile, di dare il massimo affinché questa realtà possa essere presa modello grazie soprattutto all’abnegazione dei miei amici” afferma Panariello.