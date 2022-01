Pompei. Interviste a Luigi Gallo deputato M5S

“C’è stato il momento in cui il lungo lavoro fatto in questi 8 anni dalla legge istitutiva del Ministro Bray ad oggi sarebbe andato perso senza la testardaggine e il desiderio di cambiare il volto dei luoghi in cui vivo e in cui c’è la storia dell’Italia.- Ha chiarato Luigi Gallo (M5S) presidente dal 21 giugno 2018 al 28 luglio 2020 della settima commissione cultura, scienze e istruzione e successivamente membro della quinta commissione bilancio, tesoro e programmazione. – In questi anni il dialogo con i comuni si è intensificato ed è migliorato e il M5S è riuscito a ridurre l’impatto dei progetti iniziali . – ha proseguito – Oggi abbiamo un hub che renderà più florida la vita economica della città e l’area iniziale che doveva prevedere l’insediamento dell’hub che avrebbe prodotto un grosso impatto ambientale ma anche una separazione con l’economia e la vita sociale di Pompei sarà oggetto di un progetto di Parco Urbano. I semi piantati in tutti questi anni presto vedranno i frutti, i comuni della buffer zone hanno aumentato la loro collaborazione ed oggi tutti si sono attivati a presentare i progetti. I direttori generali del grande progetto Pompei e il loro staff da Nistri, Cipolletta a Di Blasio hanno fatto un grande lavoro e ringrazio la fiducia ottenuta dal Ministro Carfagna che dopo il primo incontro con lei ha attivato subito la macchina del CIS che è garanzia di un processo di accesso ai fondi europei”. Ha concluso l’Onorevole Gallo alla nostra domanda di ricevere informazioni sui progetti CIS Pompei-Vesuvio e più specificamente quelli che riguardano il territorio di Pompei e sulle linee del PNRR che riguardano il territorio vesuviano.

Abbiamo osservato da parte nostra che specificamente per Pompei sono state comunicate ai sindacati, in una conferenza streaming a cura di Regione e Comune mariano, il progetto riguardante piazza Esedra all’ingresso principale di Pompei e quello intercomunale di ristrutturazione e difesa contro il rischio idrogeologico della via Ripuaria. A riguardo gli abbiamo chiesto: Che ne pensa, quali notizie aggiuntive può comunicare a riguardo? “ Penso che in questi anni si è fatto pochissimo contro il rischio idrogeologico e Pompei è una delle città molto colpite in termini di viabilità dai rovesci temporaleschi. – ha risposto Gallo. – E’ un buon inizio. I governi Conte hanno dato alle regioni cifre cospicue per il dissesto idrogeologico e il Ministro Costa ha lavorato alla semplificazione per la progettazione per ridurre i tempi di accesso ai fondi”.

Abbiamo osservato che riguardo la nuova progettazione CIS in Campania sono partite critiche di ripetere antichi errori nel pensare che tutto si risolve con il cemento in economia per lo sviluppo. “Chi pensa che la soluzione sono più alberghi e più parcheggi sta sbagliando strada. – Ha replicato Gallo. – Lo abbiamo dimostrato bloccando il primo progetto dell’hub fortemente impattante. Abbiamo innanzitutto il 50% delle strutture ricettive già esistenti da riempire. Per farlo dobbiamo puntare su spostamenti veloci e un distretto unico da promuovere. – Ha spiegato – E’ in corso il progetto di Open data che raccoglierà tutte le informazioni sulla ricettività, sul turismo, sulla cultura e sui trasporti. E’ una spinta alla digitalizzazione anche dei comuni che hanno già l’obbligo di fornire i dati dei servizi essenziali della pubblica amministrazione”. Ha concluso.

Gli abbiamo a questo punto domandato osservazioni e/o considerazioni sulle politiche che potrebbero essere utili per il sostegno del territorio vesuviano. Quali secondo lui sono i settori strategici e quali le iniziative potrebbero rivelarsi le più proficue.

“Puntare sul digitale, sui trasporti e sugli eventi culturali diffusi sul territorio con biglietti unici che hanno valenza plurigiornaliera, sono le ricette per garantire un quadro di promozione del nostro territorio. Ci sono dei piani di sviluppo per le piste ciclabili e navette di collegamento per i siti culturali. L’Eav dovrebbe promuovere lo sviluppo di corse notturne e lo sviluppo di una segnaletica culturale per le stazioni, come per Villa Sora a Torre del Greco”. Ha risposto il deputato torrese M5S

In conclusione quali considerazioni sulle alleanze e le strategie politiche che si potrebbero attivare a riguardo a tutti i livelli?

Gallo ha risposto: “Il Ministro Bray accolse nel 2013 l’idea di allargare l’attenzione dal Parco Archeologico di Pompei al distretto di 9 comuni che accolgono meravigliose testimonianze storiche creando un ecosistema culturale e paesaggistico unico al mondo se consideriamo l’area costiera, le isole di Capri , Ischia e Procida e il Parco Nazionale del Vesuvio. Da Presidente di Commissione Cultura ho coinvolto tutti i commissari ad una visita nell’area Vesuviana tra Pompei e Torre del Greco nella Ville delle Ginestre, alcuni parlamentari mi ringraziano ancora per la missione che ho organizzato qualche anno fa. Queste sinergie istituzionali aiutano la promozione della nostra Terra”.

L’Onorevole Luigi Gallo è stato uno dei protagonisti del Grande Progetto Pompei. Un’esperienza gratificante che ha influenzato, secondo noi, molte delle sue risposte ai nostri quesiti e che motivano il suo orgoglio di appartenenza politica e di sistema e forma una base di partenza per un rinnovata progettualità alla base di iniziative di sviluppo e valorizzazione del territorio vesuviano.