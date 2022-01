Pompei La campanella del Plesso di via Fontanelle torna a suonare

“L’edilizia scolastica è tra le priorità della mia agenda di Governo. I bambini

hanno il diritto di studiare in aule sicure ed accoglienti. Il dovere di noi

amministratori è di rendere gli edifici scolastici sicuri ed accoglienti”. Questa la dichiarazione del sindaco di Pompei in occasione del ritorno tra i banchi di scuola dei bambini del Plesso Fontanelle. L’inaugurazione è avvenuta tra canti e palloncini.”. L’edificio scolastico è stato interessato dai lavori pubblici di rifacimento e messa in sicurezza dell’intera pavimentazione e dei servizi

igienici, di alunni e docenti. Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei piccoli alunni. “L’edilizia scolastica è tra le priorità della mia agenda di Governo – ha detto il Sindaco di Pompei – ringrazio la mia amministrazione per il lavoro svolto e per i risultati ottenuti. Presenti all’inaugurazione oltre al Sindaco Carmine Lo Sapio, gli assessori Michele Troianiello e Vincenzo Mazzetti, e i consiglieri comunali Pina Piedepalumbo e Marino Veglia. Presenti anche la dirigente scolastica Anna Maria Cioffi, il corpo docenti e una rappresentanza dei genitori. “Ringrazio il Sindaco e l’intera amministrazione per l’impegno e la disponibilità – ha detto la dirigente scolastica – questo è l’esempio che quando si lavora insieme si raggiungono risultati positivi”.