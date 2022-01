Scafati. Un altro episodio di estrema violenza, la politica chiede sicurezza, ma in città non c’è pace

L’ennesimo attacco di violenza ed intimidazione nella città di Scafati torna a spaventare i cittadini, la politica si indigna e chiede un programma serio sulla questione. Dopo neanche troppo mesi dall’ultimo episodio di violenza di stampo intimidatorio nella notte tra venerdì e sabato sono stati sparati ben sei colpi di proiettili davanti la vetrina di un negozio di abbigliamento di Scafati situato in via martiri D’Ungheria. I colpi, ben assestati, non fanno che pensare ad una forte volontarietà dell’atto, ma al momento non si esclude nessuna pista. Nel frattempo le istituzioni intervengono sul caso, come il Sindaco di Scafati Cristoforo Salvati:” Un fatto gravissimo, che non può di certo lasciarci indifferenti. L’ennesima riprova della presenza in città di una criminalità che va combattuta con ogni mezzo. Ai titolari del negozio va la mia piena solidarietà.” Dichiara, sottolineando come in città si necessita di qualcosa in più dal punto di vista della sicurezza:” Chiederò per l’ennesima volta un potenziamento dei controlli sul territorio, un maggior pattugliamento della città in orario notturno. Abbiamo più di una ragione per richiedere con forza la elevazione della tenenza dei carabinieri a compagnia, per poter disporre di più forze sul territorio, indispensabili per fronteggiare la criminalità e l’illegalità diffusa.”. Anche l’opposizione consiliare interviene sulla questione, con le parole di allarme di Michele Russo, della coalizione Insieme per Scafati:” Un fatto gravissimo che si ripete nel tempo e che deve farci preoccupare. L’attacco è stato importante, c’è bisogno ora di fare qualcosa di concreto e programmato per gestire il tema della criminalità sul territorio.”. “Mentre l’amministrazione comunale pensa a mantenersi a galla politicamente succedono ancora episodi di estrema violenza in giro per la città, per cui probabilmente è il momento che politica e istituzione si rimbocchino le maniche ad affrontare questi problemi” è l’intervento di Francesco Carotenuto del partito locale di “Scafati Arancione”:” Chiediamo a gran voce, se ne hanno la forza, la convocazione del comitato per l’ordine pubblico perché non si può più vivere in un clima di far west. Sembra di essere tornati a qualche anno dove per la città c’erano morti, bombe carte e la città era in mano alla violenza intimidatoria.”

In città esiste anche chi però punta l’attenzione sulla prevenzione del fenomeno, e non su un approccio espressamente repressivo della lotta alla violenza organizzata ed estrema. Sono gli attivisti del Cortocircuito a sottolineare l’aspetto sociale di questa violenza, che ha radici culturali in un territorio che non ha mai smesso di essere in pericolo:” Le autorità indagano sul movente, ma al momento poco importa. Che sia una “vendetta” di qualche organizzazione criminale o semplicemente un atto di forza tipico di una cultura mafiosa, ciò su cui vogliamo riflettere è il ritmo e la forza con cui episodi simili si ripetono nell’arco degli anni. Del resto, negli ultimi dieci anni è cambiata la politica, la città, ma non questi fenomeni formati da aggressioni, spari o bombe carta. Solo a 200 metri distanza poco più di un anno fa un altro negozio fu vittima di un raid, in quel caso organizzato con petardi.” scrivono sui social: “Dire che ci vuole maggiore controllo non basta, la violenza nel nostro territorio è diventato un comportamento sociale che non si può reprimere con volanti e blitz, che pure si sono susseguiti negli ultimi anni. Davanti un fenomeno di così larga portata, le istituzioni e le parti sociali hanno il dovere di ragionare su cosa sia effettivamente la violenza organizzata sul nostro territorio, creando strumenti di forte prevenzione per le strade ma anche nelle scuole, strumenti di prevenzione che spesso diventano il motivo di abbandono culturale di tante persone che trovano invece sfogo nella violenza e la prevaricazione.”