Angri. Associazione Scuole Aperte chiede chiarezza su protocolli ASL

Situazione di stallo nelle scuole cittadine. C’è un evidente corto circuito tra le istituzioni scolastiche e L’ASL Salerno sui protocolli da seguire in caso di contagio nelle classi. Le ultime indicazioni ministrarli hanno chiaramente inviato le istituzioni locali e i riferimenti sanitari a tenere le scuole aperte anche in questo momento critico. Ancora nell’occhio del ciclone il Distretto Sanitario 61.







Un inspiegabile caos

A mettere in evidenza il corto circuito con l’ASL è Domenico Farese rappresentante dell’Associazione Scuole Aperte Campania, comitato di Angri: “Da una settimana questa parte regna il caos in città. Premesso che ci rendiamo conto della difficoltà della situazione dovuta a protocolli che si basavano sulla conoscenza di un virus ormai superato, quello che non ci è chiaro è perché il protocollo previsto dalla normativa nazionale sia stato completamente ignorato. Veniamo a conoscenza d’intere classi messe in quarantena con un solo caso positivo alle scuole primarie e soprattutto senza fare i tamponi al tempo zero e al tempo cinque” sostiene Farese.





Classi in quarantena

“Veniamo a conoscenza di classi intere messe in quarantena senza un atto ufficiale dell’autorità sanitaria. Tutto questo riteniamo sia inammissibile. Ci chiediamo quale sia il problema? Probabilmente l’incapacità di gestire la mole di lavoro da parte del distretto e quindi la domanda nasce spontanea cosa si è fatto in due anni di pandemia per rafforzare la sanità sul territorio? Detto questo come sempre abbiamo fatto, riteniamo necessario fare delle proposte concrete. Perché non convocare un tavolo tecnico con il sindaco, i dirigenti ASL, i dirigenti scolastici e trovare insieme una soluzione?” continua la nota. “Una proposta potrebbe essere quella di chiedere alle farmacie e ai laboratori di analisi presenti sul territorio di aiutare l’intero sistema contribuendo a far eseguire i tamponi a un prezzo simbolico, magari anche solo per poche settimane, o al massimo un mese, per dare il tempo all’ASL locale di riorganizzarsi e prendere fiato” conclude Farese.

ReCro