Angri. Stucchio dona l’archivio di TeleAngri alla Pro Loco

Un patrimonio di immagini e testimonianze destinato alla collettività. L’archivio dei filmati di Tele Angri Uno, la storica emittente cittadina è stato donato dal suo editore Vincenzo Stucchio alla Pro Loco. Nella mattinata di ieri la simbolica consegna fatta da Stucchio al presidente Aldo Severino che si è detto “commosso per il bello e inaspettato gesto dell’editore”. Oltre trent’anni di immagini che raccontano la recente storia della città e che presto saranno messe a disposizione della comunità angrese che potrà contare anche su questa importante memoria storica. Un patrimonio utile anche alle nuove generazioni che potranno approfondire le loro radici culturali e sociali.







Un pregiato archivio

Questa eccezionale documentazione audiovisiva è un pregiato archivio che conserva ciò che l’era digitale attuale non ha potuto mai immagazzinare. A ridosso degli anni novanta, l’unico media capace di avere una forte penetrazione di massa era rappresentato proprio dalla televisione e in quegli anni Angri poteva contare su ben tre emittenti TV che si contendevano i telespettatori locali e tra queste la solida Tele Angri Uno dell’onnipresente Vincenzo Stucchio principale animatore di questa piccola realtà locale che ha spento il suo segnale qualche anno fa prima della nuova rivoluzione digitale.

Un nuovo rinascimento cittadino

Oggi grazie all’altruismo di Stucchio il presidente Severino potrà aggiungere un altro importante tassello alla ricostruzione della Pro Loco cittadina in questo inaspettato “rinascimento” cittadino avviato da qualche tempo senza antagonismi ed edulcorato da inutili protagonismi individuali che stanno producendo apprezzabili risultati in tutti i campi dello spazio sociale locale: dallo sport e in particolare dal calcio con l’interessante realtà del progetto grigiorosso, alla rivalutazione del Palazzo della Cultura, alla fiorente evoluzione dei locali d’intrattenimento che stanno danno un indubbio valore aggiunto al centro storico. Caratteristiche fondamentali nel rilancio del “sistema paese” post pandemia.















Severino: “ampia condivisone collettiva di idee”

La simbolica donazione chiude, si spera, una fase buia per la città, accelerando un processo di crescita sociale complessiva che non può dare più spazio ad azioni individuali fine a se stesse, a frustrazioni personali e a beceri antagonismi che tendono a rallentare “una più ampia condivisione collettiva d’idee e interessi comuni, un nuovo fermento socio – culturale necessario in questa delegata fase storica” dice Severino. “Vincenzo Stucchio sia da esempio, da apripista per altre iniziative analoghe, il suo gesto d’amore verso la città, per il popolo angrese sia d’esempio per una auspicabile crescita culturale e sociale messa troppo in discussione in passato. Sarò attento custode e divulgatore disinteressato di questo patrimonio che altrimenti sarebbe potuto anche andar perso” ha concluso il presidente della Pro Loco Aldo Severino.

Luciano Verdoliva