Governo: non ci saranno più zone colorate, ipotesi solo zona rossa e bianca

Il governo sta lavorando alle nuove direttive per ritornare piano alla normalità. Questa decisione, in seguito a un accenno di diminuzione dei contagi, rappresenta per il governo un passo verso la normalità tanto da pensare di levare da mezzo le zone colorate per dare modo anche alle piccole attività di riaprire senza ulteriori interruzioni.

Nelle nuove direttive è stato toccato anche la sessione relativa al green pass in particolar modo la durata del super green pass. Se la situazione dovrebbe migliorare già da aprile e non ci dovrebbero essere ulteriori ondate si pensa di estenderne la durata o addirittura renderlo illimitato.

Sul tavolo anche la scelta di non conteggiare i positivi ricoverati per altre malattie (quindi con covid) o gli asintomaci. Si lavora anche per nuove regole riguardo la scuola, con quarantene non necessarie per gli studenti vaccinati.

Andrea Vitiello