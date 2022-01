Pagani. Opposizione unita per la città: il progetto

Pagani. Opposizione unita per la città. In una nota il gruppo consiliare di minoranza illustra un progetto unitario

Pagani. Opposizione unita per la città. In una nota il gruppo consiliare di minoranza illustra un progetto unitario per la città che presto verrà presentato pubblicamente. A sottoscrivere la nota i consiglieri Vincenzo Calce, Aldo Cascone, Vincenzo D’Amato, Alessandro De Martino, Enza Fezza, Fabio Petrelli, Mirko Rinaldo, Anna Rosa Sessa e Vincenzo Violante.

La nota

Il momento che vive la nostra città è delicato e ci impone di fare fronte comune. È per questo che abbiamo deciso di unirci a tutela della nostra comunità, seppur nel pieno rispetto delle nostre identità politiche e partitiche. Nei prossimi giorni illustreremo il nostro progetto alla città in una conferenza stampa.







Questa mattina, invece, abbiamo chiesto la convocazione di un consiglio comunale affinché si affrontino problematiche importanti per lo sviluppo della nostra Pagani: questione Pagani Center, Mercato Ortofrutticolo, commercio, servizi attraverso il ruolo di SAM.

Intanto da oggi è online la pagina Facebook della minoranza consiliare. Un luogo d’incontro dove vi racconteremo le nostre iniziative, le nostre proposte, i nostri punti di vista su quanto accade in città. Un luogo dove anche voi potete dirci la vostra, darci suggerimenti e segnalarci i problemi del territorio. Per seguirci, basta mettere “mi piace”.