Scafati. Mozione di sfiducia a Salvati: è corsa contro il tempo

Arriva la mozione di sfiducia per il sindaco Cristoforo Salvati. Tanto tuonò, che alla fine piovve. L’atto è stato protocollato ieri pomeriggio alle 16:45. I dieci consiglieri di minoranza ci hanno lavorato durante il fine settimana, e nella serata di domenica presso la nuova sede del Partito Democratico in piazza Vittorio Veneto, sono state apposte le dieci firme necessarie per protocollare il documento. Firma anche Nicola Cascone, eletto in maggioranza ma da qualche mese passato all’opposizione. Anzi, Cascone è stato tra i promotori e autori della bozza assieme a Giuseppe Sarconio, Michele Grimaldi e Michelangelo Ambrunzo.







A caccia dei voti decisivi

Toccherà adesso al Presidente del Consiglio Comunale calendarizzare la mozione. Servono però tredici voti per la sua approvazione e ovviamente l’attenzione è puntata verso i tre dissidenti Paolo Attianese, Anna Conte e Antonella Vaccaro, che questa mattina dovrebbero sciogliere la riserva sulla sottoscrizione della relazione programmatica presentata loro dal primo cittadino venerdì scorso. Una firma che potrebbe non esserci, considerate le parole scettiche pronunciate a margine dell’incontro della settimana scorsa, mentre invece potrebbero decidere di votare con la minoranza la fine della consiliatura. Un documento programmatico che voglia essere credibile deve essere chiaro, attuabile e con le coperture finanziarie.











I tre dissidenti

“Abbiamo chiesto al sindaco un incontro con i dirigenti i quali devono assumersi anche loro delle responsabilità. Poi decideremo. È il momento dei fatti e non delle intenzioni. Basta cambiali in bianco”, le loro parole. “Quanto alla mozione di sfiducia invece decideremo dopo averla letta” spiegano i tre dissidenti. Nei giorni scorsi, andati a vuoto i tentativi di mediazione delle colombe, su tutti il Presidente Santocchio, ci ha provato anche l’onorevole Edmondo Cirielli, incontrando Paolo Attianese. L’oramai ex FdI non sembra aver cambiato opinione.

Salvati non molla e pensa al futuro

Salvati ripete di aver fatto tutto il possibile, e comunque di non temere il voto come extrema ratio, confermando la sua volontà di ripresentarsi alla città per portare a termine il suo progetto. La mozione intanto impegna i sottoscrittori a non fare passi indietro in aula, e chiude ogni tentativo di inciucio o di accordo con la maggioranza. Difficile per Attianese, Conte e Vaccaro fare passi indietro. Salvati confidava nel voto di Bilancio, ma i tempi sono ristretti, il rischio di finire in anticipo il suo primo mandato è oramai tangibile. In tre pagine sono state elencate quelle che sarebbero le mancanze e incongruenze dell’amministrazione. “L’esperienza amministrativa del sindaco Cristoforo Salvati è irrimediabilmente e definitivamente esaurita” si legge, chiudendo poi ogni tentativo d’inciucio senza che vi sia possibilità alcuna di nuovi equilibri che ne possano determinare un rilancio.

Adriano Falanga