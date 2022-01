Scafati. Mozione di sfiducia per il sindaco Salvati

Il sindaco Cristoforo Salvati sempre più in discussione. Nelle scorse ore è stata presentata una mozione di sfiducia sottoscritta da ben dieci consiglieri comunali delle opposizioni. Un chiaro segnale per Salvati. Alla luce di questa inaspettata evoluzione già nelle prossime settimane potrebbe arrivare anche la possibile e definitiva defenestrazione con il conseguente commissariamento di Palazzo Mayer. In giornata nuovi aggiornamenti.

ReCro