Angri. Un contributo per lo smaltimento rifiuti RAEE (video)

Angri. Un contributo per lo smaltimento rifiuti RAEE

Il Comune di Angri ha ottenuto nuovi contributi dal bando RAEE ovvero la Raccolta Attrezzature Elettriche ed Elettroniche da destinare all’acquisto e alla messa in atto di: un automezzo a pianale, un compattatore “intelligente” per la raccolta di tali prodotti e la promozione di una campagna informativa dedicata per la città sul conferimento di questi rifiuti ingombranti e anche detti nobili.







Maggiore responsabilità nell smaltimento dei RAEE

L’assessore Maria Immacolata D’Aniello invita anche a una maggiore responsabilità nel conferimento e lo smaltimento di questi particolari rifiuti applicando quanto più possibile le buone pratiche indicate anche dall’azienda speciale Angri Eco Servizi.

Per D’Aniello è fondamentale insistere ad applicare le buone pratiche della raccolta differenziata istruendo e rendendo consapevoli i cittadini in modo costante anche attraverso una capillare campagna di sensibilizzazione e d’informazione.

Indicazioni per lo smaltimento rifiuti COVID

Infine alcune indicazioni per l’emergenza pandemia e lo smaltimento dei rifiuti COVID per chi è in quarantena e isolamento, rifiuti che hanno bisogno di un particolare smaltimento.

Il servizio è di Aldo Severino