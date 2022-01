Pagani. Sub ambiti del Piano di Zona uniti per i fondi PNRR

Politiche sociali, è necessario intercettare fondi dedicati del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un’azione che ha fatto ritrovare per un workshop i tre ambiti dell’ex Piano di Zona S1. La giornata di lavori si è tenuta presso l’auditorium Sant’Alfonso Maria dei Liguori a Pagani. Lavorare in sinergia è fondamentale per territori limitrofi che in condivisione devono dividere esigenze e bisogni collettivi, necessari per chi governa nell’attuazione di progettualità e programmazione per costituire dei modelli più efficienti per i servizi sociali.







Cinque anni dopo un lavoro di gruppo

Dopo oltre un lustro di percorsi differenziati i tre coordinatori dei sub ambiti generati a seguito dello spacchettamento indicato dalla Regione a suo tempo si sono confrontati. Arturo Lombardo, adesso sub ambito 3, Nicla Iacovino del sub ambito 1 e Anna Sorrentino adesso sub ambito due insieme ad alcuni amministratori comunali hanno fatto il punto per una programmazione comprensoriale che possa intercettare i fondi messi a disposizione del PNRR per il potenziamento della rete dei servizi e dell’assistenza sociale.

Gli attuali sub ambiti

L’unico sub ambito comprensoriale che si è dotato di una consortile, nel caso Agro Solidale, è quello che comprende Pagani, Sarno, San Valentino Torio e San Marzano sul Sarno. Il sub ambito 1, con Nocera Inferiore capofila, opera ancora con il sistema della convenzione tra i Comuni. Il sub ambito 2 con Scafati capofila sta traghettando dalla gestione in convenzione a un’azienda consortile ancora in fase di start up.