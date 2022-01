Pompei. Tamponi gratuiti in un laboratorio privato agli studenti locali

“Prevenire è sempre meglio che curare” E’ una sacrosanta massima medica che è stata messa in atto da un professionista di Pompei, il dottore Raffaele Luigi Matrone, che ha attivato il test di tampone antigienico certificato presso il suo laboratorio di analisi sito in via Mazzini 83 (Pompei) a livello totalmente gratuito. La positiva iniziativa è stata possibile grazie anche alla partecipazione di alcune aziende locali che hanno sostenuto l’operazione di prevenzione contro il covid -19 con il loro sostegno economico perché l’iniziativa propositiva di contrasto è sempre più efficace di una sterile critica. Vanno, inoltre, ringraziati per la fattiva collaborazione all’iniziativa le Forze di Ordine pubblico di Pompei , di dipendenti del laboratorio di analisi, i dirigenti scolastici e le famiglie. La collaborazione civile è sempre, in ogni caso, la risposta più efficace e civile all’emergenza. In conclusione gli allievi di tutte le scuole di Pompei (infanzia, primaria e secondaria) potranno sottoporsi gratuitamente al test del tampone antigienico, certificato dal ministero della salute, con successiva registrazione sulla piattaforma regionale nei giorni e gli orari concordati con i dirigenti scolastici presso la sede del laboratorio di analisi Matrone via Mazzini 83 Pompei