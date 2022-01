Pompeii. Dipinto di Mercurio e serpente agatodemone beneaugurante su larario

I social del Parco Archeologico di Pompei presentano l’affresco del larario della Casa del Criptoportico dove è stata dipinta in una nicchia l’immagine di Mercurio col suo bastone alato (caduceo). A lato figura il serpente agathodaimon e nello spazio sottostante un secondo rettile più piccolo avvolge un altare. Segue un giardino con un pavone. Esprimere la propria religiosità con dipinti d’arte popolare era una devozione tramandata ai giorni nostri con edicole votive poste agli angoli delle strade. Frequentemente la religiosità si serviva (come oggi) di simbolismi apotropaici. Descrivendo il larario del criptoportico bisogna osservare che il suo dominus aveva adottato vari simboli di buon augurio. Difatti se la nicchia scavata nel larario contiene l’immagine di Mercurio, dio tutelare di commercianti, viaggiatori, ladri e trasformisti, la sua immagine era di buon auspicio agli esercizi di velocità, destrezza e alla preparazione di farmaci. Il caduceo impugnato dal nume tutelare consiste in una verga ornata da due serpenti simmetricamente intrecciati e con due ali aperte sulla sommità. E’ simbolo di prosperità e di pace. Attesta la potestà di Mercurio come messo di Giove. Ai nostri giorni è l’emblema dell’ordine dei medici. La simbologia del serpente che avvolge un’ara interpreta la sacralità del genius loci. Il serpente agathodaimon, spirito tutelare della buona fortuna rappresentato come abbondanza di buon cibo e buon vino. Il pavone simboleggia la longevità, l’amore, la primavera e la rinascita. E’ considerato l’uccello dai cento occhi, quelli del suo piumaggio che rappresentano le stelle, l’universo, il sole e la luna.