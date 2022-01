Scafati. Dopo la mozione di sfiducia, Salvati incassa anche il no dei dissidenti

Il giorno dopo la presentazione della mozione di sfiducia, arriva anche la rottura oramai definitiva con i tre dissidenti. Non è un momento facile per il sindaco Cristoforo Salvati, arrivato oramai al punto più difficile della sua consiliatura. In due giorni ha incassato la mozione di sfiducia dei dieci consiglieri di minoranza e il no di Paolo Attianese, Anna Conte e Antonella Vaccaro. Ieri mattina i tre dovevano sciogliere la riserva sulla sottoscrizione dei dodici punti programmatici con i quali Salvati intendeva rilanciare la sua attività amministrativa e riportare l’unità nella sua maggioranza. Così non è stato. “Restiamo sulle nostre posizioni, nessuna fiducia in bianco. A parlare devono essere i fatti” fanno sapere i tre a margine dell’incontro. Appare molto lontana una riappacificazione, sia perché sono venuti meno oramai anche i rapporti personali, oltre che politici, sia perché il primo cittadino non intende fare rimpasti di giunta. Certo è che i tre dissidenti non hanno chiesto posizioni o nomine, ma neanche sono stati messi nelle condizioni di poter decidere. Sullo sfondo la quasi certezza, seppur pubblicamente smentita, di nuovi accordi politici alternativi a Salvati. “Torniamo al voto” ha detto Salvati ai suoi quasi ex consiglieri dichiaratisi indipendenti, “siamo d’accordo” la loro risposta. Congelate le attività straordinarie di Giunta e amministrazione. “L’esecutivo approverà solo gli atti ordinari, fino a che non sarà fatta chiarezza” ha spiegato ai suoi assessori il primo cittadino. Una “chiarezza” che passa per la mozione di sfiducia da calendarizzare entro 30 giorni, come recita lo Statuto. Arriverà probabilmente in Aula il 14 febbraio, giorno di San Valentino. Salvati è certo di smontare tutte le eccezioni poste dalla minoranza, tra cui Nicola Cascone, fino a poche settimane fa in maggioranza come Presidente della Commissione Bilancio. “Rispetto alle motivazioni elencate nella mozione, ho ritenuto aderire senza indugio – spiega Cascone – In questo periodo purtroppo solo alcuni colleghi mi hanno contattato per trovare un punto di incontro, per me sarebbe stata considerevole solo la chiamata del Sindaco, per il quale nutro comunque stima personale e professionale, nonostante qualche screzio negli ultimi consigli comunali. La politica, purtroppo, ha le sue regole, le mie scelte sono state dettate dal sentimento dei cittadini scafatesi”. “Sono sereno perché so di avere lavorato sempre e soltanto nell’interesse della nostra Città e mai per interessi personali, sottraendo ai miei affetti tempo ed attenzione” è quanto ha invece scritto in un messaggio alla sua coalizione, il sindaco Salvati. Servono però tredici voti per ritornare alle urne, e la minoranza fa appello ad Attianese, Conte e Vaccaro. “Ci riuniremo e decideremo” spiegano. Cristoforo Salvati potrebbe essere il primo sindaco della città di Scafati ad essere sfiduciato, almeno da quando è in vigore il nuovo sistema elettorale.

Adriano Falanga