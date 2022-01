Scafati. Una raccolta firme per rivedere il tributo TARI (video)

Dopo la mancata approvazione della mozione in consiglio comunale di una proposta ad hoc, il Partito Democratico continua nella sua lotta sul rimborso della Tari 2020 e 2021. In Piazza Vittorio Veneto i militanti del partito di centro sinistra si sono incontrati per portare avanti una campagna di raccolta firme finalizzato alla modifica del regolamento dell’attuale Tari della città Scafatese, trovando tra l’altro soluzione al rimborso pari a oltre un milione e settecento mila euro che il Comune deve ai cittadini.







La contestazione

Le opposizioni in consiglio comunale hanno infatti sempre contestato la politica dell’amministrazione Salvati di riproporre per le ultime due annualità un regolamento Tari invariato rispetto quello del 2019, nel quale erano previsti sforzi di spesa in più per quasi un milione l’anno. Soldi che così l’ente si ritrova e fanno sicuramente comodo in una situazione di riequilibrio finanziario, ma che è un vero colpo nei confronti di una comunità che affronta una crisi economica e sanitaria globale.

“Insieme per Scafati” in prima linea

Questo è il concetto diffuso, con la presenza non solo del coordinatore cittadino del Partito Democratico Giuseppe Fontanella, ma anche dei consiglieri comunali della coalizione “Insieme per Scafati” Michele Russo e Michelangelo Ambrunzo. Oltre un centinaio le firme raggiunte nella prima mattinata di lavoro, un buon inizio secondo i democratici:” Siamo soddisfatti della mattinata che ha dato modo prima di tutto di tornare a confrontarci con la città su un tema così importante come la Tari. Vogliamo modificare un regolamento ingiusto, che fa male ai cittadini, e dispiace dire che quando in consiglio comunale è stata presentata una mozione apposita sia stato proprio il Sindaco Salvati attraverso il suo voto a bloccare l’approvazione, mortificando ulteriormente la città e i cittadini. Per questo siamo qui” spiega il coordinatore cittadino del PD Giuseppe Fontanella, che non risparmia poi una stoccata rispetto il periodo di crisi politica che si vive a Palazzo Mayer:” E’ stata creata confusione e panico da parte dell’amministrazione in città. Bisogna assolutamente interrompere questa esperienza amministrativa, che manca di visione e progettualità, non possiamo restare impanati.”

Il servizio è di Alfonso Romano