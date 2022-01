Agro Nocerino. I lavori di ultimazione per il migliormento della rete stradale e della mobilità nell’agro vesuviano attendono una chiara risposta dalla politica e dalle amministrazioni locali

Agro Nocerino. Rampa A3 e Bretelle M2 ed M3, quali risposte?

I lavori di ultimazione per il migliormento della rete stradale e della mobilità nell’agro vesuviano attendono una chiara risposta dalla politica e dalle amministrazioni locali. Il baricentro della questione è localizzato nel cuore della Valle del Sarno: tra Scafati e Sant’Antonio Abate ci sono importanti opere che dovrebbero dare un nuovo slancio alla rete stradale delle cittadine e che sono da completare.







La rampa autostradale

Tra Angri e Sant’Egidio del Monte Albino attende ancora una risposta concreta l’ultimazione della rampa in uscita da Salerno dell’Autostrada Tre in località Pagliarone dove pare che i lavori siano fortemente in ritardo sul cono programma previsto lo scorso autunno. L’opera è stata finanziata dalla Regione Campania ma ora c’è il rischio concreto che il finanziamento possa essere revocato. Politici e amministratori sono all’opera, ostacolati dalla farraginosa burocrazia preventiva e dalla nuova ondata del virus.

Le bretelle M2 e M3

Anche a nord dell’agro ci sono ancora problemi per sbloccare lavori e bretelle lungo l’asse Sant’Antonio Abate, Angri e Scafati. Si tratta delle bretelle M2 e M3 ancora parzialmente o totalmente interdette al traffico veicolare. Nemmeno le varie conferenze dei servizi finora tenute al Comune di Sant’Antonio Abate hanno chiarito un preciso crono programma per portare al termine i lavori e la possibile apertura di queste due strade di connessione con l’A3 e la Strada Statale 268 a Monte del Vesuvio.

