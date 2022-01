Angri. Cimitero: parte il censimento per la concessione dei loculi . Al via, con l'atto deliberativo della giunta Ferraioli, l’avviso pubblico

Al via, con l’atto deliberativo della giunta Ferraioli, l’avviso pubblico per il censimento, il riordino delle concessioni e l’anagrafica cimiteriale dei loculi e delle aree cimiteriali ubicate all’interno del camposanto comunale.

Riordino e censimento dell’assegnazione dei loculi

L’Amministrazione comunale ha determinato di procedere al riordino amministrativo complessivo della documentazione, mediante relativi modelli ed eventuali atti allegati che sono parte integrante e sostanziale di tutte le concessioni cimiteriali relative ai loculi e dalle aree per confermarne o eventualmente aggiornarne la titolarità. L’avviso pubblico è necessario per stabilire quindi le eventuali variazioni di titolarità intervenute nel corso del tempo e non sono state segnalate dagli eredi legittimi dei concessionari – assegnatari.

Oggi si rende necessario ricostruire la situazione censuaria anagrafica cimiteriale sia in relazione alle vecchie concessioni cimiteriali, che devono essere aggiornate, sia in relazione alle nuove prenotazioni dei loculi che devono essere completate con la stipula della relativa concessione. In questa fase di rilevazione sono stati avvertiti i concessionari dei loculi e delle aree cimiteriali di prendere contatti con gli uffici comunali affinché possano confermare o eventualmente regolarizzare la propria posizione. Quindi dopo la prima fase di esternalizzazione dei servizi cimiteriali continua l’azione di rilancio strutturale del secolare camposanto di Via Adriana.

Aldo Severino