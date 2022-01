Pagani. Mancato cablaggio fibra ottica. La Nota di Sessa e Calce

La nota

Il Comune di Pagani è l’unico comune dell’Agro a non aver presentato progetti per il cablaggio della fibra ottica con consorzio Open Fiber. Un’occasione persa, Milioni di euro persi che sarebbero serviti al territorio per inserirsi in progetti altamente innovativi da un punto di vista tecnologico.

L’assessore che ha la delega all’innovazione si è accorta dell’opportunità persa? Come mai non ha partecipato al bando che poteva potenziare anche le scuole in un momento così delicato?