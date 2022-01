Pompei. Commemorazione di pompeiani che hanno subito i campi di concentramento

Quattro cittadini pompeiani hanno vissuto l’incubo dei campi di concentramento. Per questo motivo sono stati decorati dal Presidente della Repubblica con la medaglia d’onore. Si tratta dello scultore Domenico Paduano, il capo stazione e poi archivista del santuario della madonna del Rosario Aniello Cicalese, Giovanni Arpaia, insignito di tre Croci di guerra, una delle quali per essere rimasto al proprio posto nonostante una ferita alla testa e Rodolfo Severino che fu fatto prigioniero dai tedeschi dall’8 settembre del ‘43 all’8 maggio 1945. A loro questa mattina (27 gennaio 2022 anniversario del giorno della memoria) sono state deposte delle corone di alloro presso le lapidi site su via Plinio.

Il Vicesindaco di Pompei Andreina Esposito e la Consigliera Comunale Pina Piedepalumbo hanno presenziato alla cerimonia del “Giorno della Memoria” a cui hanno partecipato: esponenti di varie associazioni di Pompei. Per l’intera giornata della memoria le bandiere di Palazzo de Fusco sono state esposte a mezz’asta.