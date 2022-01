Pompei. Statistica sulla prima esperienza ArteBus che riparte ad aprile

I dati statistici di utilizzo iniziale del servizio di trasporto “Pompei Artbus” (fonte Eav) mettono in evidenza che ha avuto una maggiore richiesta la destinazione da Pompei verso la villa di Poppea e il sito di Boscoreale rispetto al trasporto di turisti al museo “Libero D’orsi” e le ville sul mare di Stabia. Di fatti i dati forniti da Eav che gestisce il servizio riportano per il Minibus 1 (Boscoreale-Oplontis) per il periodo 1-17 gennaio 2022 – 259 utenti; per il periodo 10 – 31 dicembre 2021 – 773 utenti. Il Minibus 2 (Quisisana – Stabia) ha registrato per il periodo 1-17 gennaio 2021 – 22 utenti e per il periodo 10-31 dicembre 2022 40 utenti. Si è fermato al 17 gennaio e riprenderà dal il 1° aprile 2022 il servizio di trasporto gratuito dagli Scavi di Pompei ai siti periferici vesuviani. Dal 1° aprile durerà fino al 4 luglio 2022 per sei giorni a settimana, escluso il martedì (giorno di chiusura dei siti esterni). Nei periodi previsti due minibus con capienza di 25 persone, partono da Piazza Esedra a Pompei, con due diversi percorsi. Il servizio “Pompeii Artbus” di trasporto turistico, avviato il 4 dicembre 2021 a titolo inizialmente gratuito, su iniziativa della Direzione Generale del Parco archeologico di Pompei viene prestato agli acquirenti del biglietto d’ingresso ai siti archeologici del circuito vesuviano con 2 minibus: il primo trasporta i turisti a Villa Regina a Boscoreale e alla Villa di Poppea nel sito di Oplontis a Torre Annunziata, con 7 corse giornaliere a partire dalle 9,30. Il secondo, sempre con partenza alle 9,30, ha come destinazione Villa San Marco e Villa Arianna e la Reggia di Quisisana con 5 partenze scaglionate. Nel periodo estivo, a partire dal 1° aprile, le corse saranno incrementate e passeranno a 9 per il percorso verso Oplontis e a 6 corse verso Stabia.. I 2 bus sono facilmente riconoscibili perché tinteggiati con la simbologia delle iniziative Artecard.