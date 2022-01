S.Marzano Sul Sarno: Ghepo, dalla provincia a Sanremo

GHEPO rapper della scena italiana e made in Napoli sarà a SANREMO.

Durante la settimana del Festival della canzone italiana, come ogni anno, si rinnova l’appuntamento con Casa Sanremo, dove si riuniscono etichette, artisti Vip ed emergenti, radio e tv.

Ghepo, già conosciuto per altri traguardi altrettanto importanti, ci ha raccontato quanto è importante e quanto è sentito per lui questo brano:

“Questo brano nasce in uno dei momenti più brutti per la musica italiana, la pandemia ci ha tolto tanto e spero che questa sia un’occasione per ripartire alla grande, non solo per me ma per tutto il settore musicale. Colgo inoltre l’occasione per ringraziare il carissimo Tony Montoro e tutto lo staff del ‘’Montoro Store Angri’’ per aver curato ogni dettaglio del mio outfit.’’

Speriamo di rivederlo l’anno prossimo, magari all’interno della categoria giovani.