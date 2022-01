Nocera Inferiore. Lavori in corso, variazioni al traffico

“Resterà aperta via Dentice per i prossimi 15 giorni. Mentre via Pucci diventa a doppio senso a partire da via Marconi. È quanto deciso per alleviare i problemi di traffico derivanti dai lavori per le fognature su via Solimena. Tra 15 giorni allorquando per l’avanzamento del cantiere sarà necessario chiudere l’accesso da via Dentice, si adotterà una viabilità alternativa per consentire l’accesso più agevole su Via S.Anna per chi proviene da est (dalla Rendola e da via Pucci o dal cavalcavia Dodecapoli etrusca)” lo comunica in una nota il sindaco Manlio Torquato.