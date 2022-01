Pagani. Calce convoca la Commissione garanzia e controllo

Pagani. Il presidente della commissione garanzia e controllo Vincenzo Calce convoca la commissione da Lui guidata.

“Ho provveduto a convocare la commissione controllo e garanzia per analizzare una serie di criticità amministrative emerse negli ultimi mesi che vanno approfondite nell’interesse comune. Giovedì 3 febbraio alle ore 17.00 i componenti saranno chiamati a discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno: SAM. Criticità e prospettive future; permesso a costruire cabina in Via Ferrante. Sopralluogo effettuato dalla polizia locale in data 18 dicembre; varie ed eventuali Sono stati invitati a partecipare all’importante riunione anche all’amministratore unico di SAM con l’assessore all’ambiente e il comandante dei vigili” dice Calce.







Insediamento

“Mi auguro che, questa volta, la commissione si insedi e veda la partecipazione, non solo delle forze di minoranza, ma anche della maggioranza di governo, considerato che, su queste problematiche, è indispensabile confrontarsi e trovare soluzioni condivise” conclude il consigliere comunale Vincenzo Calce.