Pompei.Una donna é andata a sbatterre contro un’albero con la macchina che poi si é ribaltata

Verso le ore 20 di oggi (27 gennaio 2020) una donna originaria di santa Maria La Carità è andata a schiantarsi con la sua automobile (una Lancia y) contro un albero e si é ribaltata all’altezza della pompa di benziana sita al lato destro del viale Unità d’Italia a Pompei. Non si conosce la dinamica dell’incidente e come mai la donna (attualmente presso l’Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dove è stata portata in autoambulanza per il pronto soccorso) ha perso il controllo della sua automobile. Gli agenti di polizia municipale di Pompei sono stati i primi ad arrivare sul luogo dell’incidente stradale, hanno chiamato il pronto soccorso e successivamente hanno cercato di ricostruirne la dinamica anche è probabile che dovranno a riguardo interrogare la vittima attualmente in corso di accertamenti clinici anche se non pare sia in gravi condizioni di salute.