Pompeii. Rituale del fulgor conditum nella Casa dei quattro stili

La visite del Parco Archeologico dell’’Associazione Internazionale Amici di Pompei sono inaugurate, domenica 22 gennaio 2022, dalla Casa dei Quattro Stili, considerata ideale per illustrare lo sviluppo della pittura pompeiana. Occasione che ha dato modo a don Peppino Lindinerro, vicepresidente dell’Associazione nonché ex docente di latino e greco e decano delle guide turistiche pompeiane di illustrare la classificazione inventata da Augusto Mau per interpretarne la tecnica. La casa a cui si accede dal un vicolo di via dell’Abbondanza deve il suo nome alla presenza sulle sue pareti di tutti e 4 gli stili pittorici sviluppatisi a Pompeii nel corso del tempo. Si parte dall’atrio di derivazione ellenistica, dotato di eleganti colonne corinzie in tufo a sostegno del compluvio, attorno a cui si aprono le stanze degli ospiti impreziosite da decorazioni pavimentali e parietali mentre nel suo settore posteriore dal tenore rustico ha stalla, cucina ed ambienti di servizio dove fu trovata una tegola con il graffito fulgur, su un cumulo di materiale colpito da un fulmine che la tradizione obbligava a seppellire. “Dov’è finita la tegola?”. E’ la prima domanda che si è posta don Peppino che ha successivamente hai illustrato il rituale sacro del fulgor conditium che consisteva nel seppellire il fulmine piombato sulla terre insieme a tutto quello che aveva abbattuto e riporre sul tumulo un epitaffio per ricordarne il mistero dell’origine. Nel nostro caso si era verificato un mistero occasionale legato alla sparizione della tegola che portava incisa la parola fulgor. A riguardo ha provveduto presto la Direzione Parco che ha chiarito che la preziosa tegola era stata riposta dei depositi del in occasione del restauro della Domus.