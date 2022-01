Sant’Egidio. Rampa A3. Cascone: “preoccupa il silenzio del sindaco”

Sant’Egidio del Monte Albino. Rampa A3. Cascone: “preoccupa il silenzio del sindaco”

Silenzio e preoccupazione per il mancato e programmato avvio dei lavori per la realizzazione della nuova rampa di uscita sulla corsia nord dello svincolo autostradale di Angri Sud. Il consigliere regionale Luca Cascone anche Presidente della IV Commissione (Urbanistica, Trasporti e Lavori Pubblici) della Regione Campania definisce preoccupante il “silenzio allarmante dal sindaco di Sant’Egidio del Monte Albino”.







Cascone ha scritto già due volte al primo cittadino Antonio La Mura per avere chiarimenti sulla situazione di stallo. “Una seconda lettera nel giro di un mese caduta nel vuoto: dopo le interlocuzioni di dicembre, in considerazione dell’assenza di qualsiasi aggiornamento, ho scritto ancora una volta al Sindaco del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino per rappresentargli di nuovo la mia preoccupazione per il mancato inizio dei lavori della nuova rampa di uscita sulla corsia nord dello svincolo autostradale di Angri Sud” scrive Cascone.

Il silenzio del sindaco La Mura

“Come già avevo evidenziato a distanza di oltre tre mesi dalla posa della prima pietra e a lavori ancora fermi, è fondamentale, in considerazione delle tempistiche legate alla spesa di fondi, condividere con gli uffici preposti il crono programma delle opere ed eventuali problematiche, al fine di scongiurare il definanziamento dell’opera. Sembrerebbe che in questi giorni i lavori abbiano preso inizio, ma a tutt’oggi non abbiamo ricevuto nessuna risposta né alla prima né alla seconda comunicazione, solo un colloquio telefonico tra le due missive più di un mese fa e nessun altro riscontro dal Sindaco, in evidente spregio della filiera istituzionale e della opportuna collaborazione tra Enti nell’interesse del territorio” conclude Luca Cascone.

RePol