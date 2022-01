Scafati. Blitz dei Carabinieri a Palazzo Mayer: nel mirino società partecipate e il crack Scafati Sviluppo

Blitz dei carabinieri negli uffici comunali di Scafati, acquisiti i verbali degli ultimi consigli comunali, con attenzione particolare verso le società partecipate.

Gli uomini dell’Arma hanno acquisito lo scorso martedì pomeriggio dalla segretaria generale dell’Ente, la dottoressa Paola Pucci, i verbali degli ultimi consigli comunali. Secondo le prime ricostruzione del caso, l’interesse degli investigatori sarebbe indirizzato verso la gestione delle società partecipate dal Comune. Il focus principale, in questo caso, è rappresentato dalla situazione relativa alla società di trasformazione urbana “Scafati Sviluppo”, attualmente fallita e sul tavolo degli inquirenti dopo l’apertura di una inchiesta specifica della Procura di Nocera Inferiore che vede protagonisti ben 30 individui. Tra gli indagati c’è anche Alfonso Di Massa, attuale assessore della giunta comunale di Scafati e che risulterebbe ancora presidente della società all’interno dei documenti in possesso della Camera di Commercio di Salerno. Su questo aspetto, il sindaco Cristoforo Salvati si è sempre dimostrato garantista e anche adesso, dopo l’ultimo blitz dei carabinieri in Municipio, si dice fiducioso nell’operato di investigatori e inquirenti. «Siamo una casa di vetro e rispettiamo il lavoro di magistratura e carabinieri – ha detto -. Certamente tutto questo succede perché c’è un opposizione che tende a denigrare il lavoro della maggioranza e fa dell’aula consiliare un punto dove scontrarsi e non dove fare proposte. Questo dispiace, perché dietro ai ruoli istituzioni ci sono persone e famiglie che soffrono. Nonostante ciò, siamo fiduciosi e continueremo a lavorare per il bene della città».