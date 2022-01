Agro. L’ASL Salerno affida la gestione dei parcheggi ospedalieri

L’ASL Salerno affida la gestione dei parcheggi negli ospedali di Nocera Inferiore, Pagani, Scafati e Sarno. Il direttore generale Mario Jervolino nei giorni scorsi ha firmato la delibera di approvazione aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle aree esterne dei presidi ospedalieri dell’aria nord.







Ricavi milionari

La gestione prevede la stipula di un contratto della durata quadriennale, con le varie ditte aggiudicatarie delle aree disponibili nei perimetri dei presidi dell’agro, prorogabili per altri 180 giorni, con ricavi stimati per circa 5 milioni di euro, così come riporta il quotidiano “La Città”. Sono previste anche tariffe per la sosta prolungata. A carico dei concessionari anche l’allestimento di casse automatiche, telecamere, manutenzione del manto stradale, e la manutenzione del verde che insiste sulle aree affidate in gestione.