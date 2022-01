Angri. Caterina Barba denuncia il degrado in periferia (video)

Angri. La consigliera comunale Caterina Barba in sopralluogo presso l’area attrezzata di Via Santa Maria dopo la denuncia dello stato di abbandono dell’area periferica

La consigliera comunale Caterina Barba in sopralluogo presso l’area attrezzata di Via Santa Maria dopo la denuncia a mezzo stampa dello stato di abbandono dell’area periferica a ridosso del Piano degli insediamenti produttivi comunale. L’intero perimetro dell’area è di circa 2750 metri quadrati e fu destinato, come previsto da convenzione, alle attività ludico ricreative che comprende anche un campetto polivalente e senza una precisa indicazione di gestione. Barba si sofferma anche sulla complessiva situazione della gestione delle aree attrezzate cittadine che in parte sono interdette al pubblico.







Barba poi si sofferma anche sul possibile recupero della palestra del Plesso Scolastico del III circolo didattico “Taverna” situato in linea d’area solo a poche centinaia di metri dall’area attrezzata. Fu proprio Barba a proporne il recupero indicando la struttura in disuso come un possibile centro di cottura pasti per la refezione scolastica, per il quel fu fatta anche una specifica manifestazione d’interesse.

