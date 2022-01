Pagani. Loculi cimiteriali: da lunedì la consegna dei contratti

Pagani. Loculi cimiteriali, al via da lunedì la consegna dei contratti

Gli assegnatari dei loculi cimiteriali della zona Nord potranno recarsi per il ritiro dei contratti, muniti di tessera di riconoscimento, nei locali del piano terra di palazzo San Carlo a partire da lunedì 31 gennaio 2022.

Modalità

Al fine di evitare assembramenti, gli utenti dovranno attenersi strettamente al calendario organizzato per giorni e orari. A partire da lunedì si procederà alla consegna dei contratti per i primi 200 utenti elencati in una lista affissa in bacheca al piano terra di Palazzo San Carlo. Gli elenchi sono così suddivisi: 100 per i loculi Apogeo e 100 per i loculi Ipogeo.

I giorni stabiliti per il ritiro dei contratti sono il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il martedì e il giovedì dalle ore 16 alle ore 17.30. Per favorire coloro che non riescano a recarsi nei suddetti giorni a Palazzo San Carlo, è previsto il ritiro dei contratti anche il sabato mattina dalle ore 9 alle ore 12 presso gli uffici di via Leopardi del Cimitero.

Passamano

«Finalmente si porta a compimento un obiettivo che la città attende da anni. Sappiamo bene quanto i paganesi che hanno acquistato un loculo abbiano aspettato questo momento e i disagi in cui siano incorsi durante questa lunga attesa, e se pur tra mille difficoltà, possiamo garantire di aver fatto il massimo per venire incontro alla cittadinanza. Un lavoro svolto in piena sinergia con l’intera macchina comunale, con gli uffici competenti ed il personale che se pur in organico ridotto è riuscito a portare a termine tutti gli adempimenti necessari. Ora si procederà più celermente possibile alla consegna dei contratti» ha dichiarato il consigliere delegato ai servizi cimiteriali, Tommaso Passamano.