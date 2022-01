Pagani. PUC, la nota delle opposizioni

Pagani. PUC, la nota delle opposizioni sottoscritta dai consiglieri comunali Vincenzo Calce, Aldo Cascone, Vincenzo D’Amato, Alessandro De Martino, Vincenza Fezza, Fabio Petrelli, Mirko Rinaldo, Anna Rosa Sessa, Vincenzo Violante.

La nota

Il PUC rappresenta per la nostra città un’opportunità da cogliere e valorizzare. Esso, infatti, ha il compito di “disegnare” Pagani e di proiettarla nei prossimi anni. È arrivato, dunque, il momento di gettare le basi per futuro, di fare di Pagani una città a misura d’uomo, green, sostenibile, con opportunità turistiche, commerciali, imprenditoriali, occupazionali, culturali e sociali.

Proprio per questo, nelle prossime settimane, lavoreremo per apportare al progetto preliminare di Piano Urbanistico Comunale presentato nei giorni scorsi le nostre proposte migliorative, attuative e regolamentari, confrontandoci con tutti i soggetti interessati, con i tecnici paganesi e con la collettività.

Saremo vigili e attenti affinché esso sia rispondente alle esigenze di tutte le categorie sociali e produttive del territorio e non sia uno strumento a tutela di interessi speculativi di pochi.

Collaboreremo giorno per giorno, nonostante, fino a oggi, non siamo stati minimamente coinvolti e nemmeno invitati alla sua presentazione perché, come ribadito più volte, riteniamo che esso sia uno strumento di fondamentale importanza a cui tutte le forze politiche, in maniera condivisa, sono tenute ad apportare il loro contributo fattivo in termini di idee ed impegno nell’unico ed esclusivo interesse della città di Pagani.