Angri. Commemorazione per Don Enrico Smaldone

Commemorazione per Don Enrico Smaldone per il 55 anniversario della morte. Don Enrico Smaldone, modello e figura esemplare nel percorso formativo per i giovani della sua officina e dell’intera comunità cittadina. Esempio di altruismo e silenziosa abnegazione. A ricordare l’opera del prete angrese, in odore di beatificazione, il Comitato Don Enrico Smaldone.







Inestimabile eredità

“A volte mi sento stanco, vorrei concedermi un po’ di riposo, ma poi mi riprendo subito: non bisogna fermarsi neanche un attimo fino a quando non avremo raggiunta la meta. È vero ci arriveremo esausti, ma che importa quando il nostro ideale è raggiunto? Neanche la morte ci spaventerà più allora, quando avremo assolto il compito che Dio ci ha assegnato” scriveva Don Enrico Smaldone che si spense il 29 gennaio 1967.















Le origini

Il sacerdote angrese, originario del Rione Ardinghi dedico la sua esistenza per l’edificazione della “Città dei Ragazzi”, fondata nel 1949 con mille sacrifici e con l’impegno e sostegno spesso dei più umili, dalla raccolta di offerte con l’iniziativa “Un mattone per Don Enrico” e il contributo degli operai delle MCM. Orfani e figli della guerra ebbero in Don Enrico una figura guida unica, una stella polare per il loro percorso di crescita e formazione. Quasi tutte le famiglie angresi conservano ancora salde il ricordo dell’opera pia e instancabile di Don Enrico. Alla cerimonia ricordo ai piedi della tomba di Don Enrico erano presenti parenti stretti e il gonfalone del Comune. Ha benedetto la tomba Don Antonio Mancuso.

Aldo Severino