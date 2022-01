Angri. Sosta a pagamento: benefici al commercio di prossimità

Non tutte le strisce blu vengono per nuocere. Gli stalli a pagamento, i tagliandi e gli ausiliari controllori sempre, per antonomasia, i bersagli dei cittadini inferociti che li vedono con diffidenza per un servizio che reputano presumibilmente iniquo. C’è anche una gran parte di cittadini e commercianti che invece apprezza il servizio: “perché fondamentalmente libera il centro dalle auto in sosta selvaggia, limita le polveri sottili, la circolazione veicolare e consente l’equo parcheggio in città senza abusi” afferma Antonio C.







La sosta a pagamento incentiva il commercio locale

“La sosta a pagamento incentiva gli acquisti in città, la gente ha più possibilità di sostare nei pressi dei nostri esercizi senza troppe preoccupazioni di sorta” dice Nicola che è un fermo promotore della sosta a pagamento. Anche i negozi di prossimità nel centro cittadino, in affanno per la protratta crisi legata alla pandemia, stanno beneficiando della sosta breve per i veicoli “seppure vada rivisto il sistema frazionamento” continua l’esercente. È chiaro che oggi c’è più opportunità di sostare davanti agli esercizi commerciali perché la sosta a tempo evitando il anche parcheggio selvaggio a oltranza proprio in prossimità delle attività, limitando la sosta prolungata alle aree appositamente previste con strisce bianche regolate anche con sosta a tempo. Alcuni cittadini hanno già avanzato la proposta della revisione del frazionamento in alcune aree del centro cittadino, questione che è allo studio dei tecnici.















Le origini della sosta a pagamento in città

L’introduzione della sosta a pagamento in città risale alla seconda metà degli anni novanta del secolo scorso, da allora si sono succeduti molti concessionari che hanno complessivamente contribuito al miglioramento e all’ottimizzazione del servizio. Dopo un primo fluttuante riavvio del servizio gestito dalla concessionaria AngriPark, deliberato dal consiglio comunale nel 2020, oggi la sosta a pagamento pare sia stata, in gran parte, metabolizzata dal “sistema paese”, certo ci sono da fare alcuni piccoli accorgimenti, ma l’apparato sembra agilmente funzionare, senza grossi intoppi, come invece si tende erroneamente a fare credere con messaggi fuorvianti che alimentano puntualmente inutili tensioni tra i cittadini.

RePol