Scafati. Russo: “Salvati non ha più i numeri ne le scuse” (video)

Scafati, Michele Russo, consigliere comunale in quota "Insieme per Scafati", contesta le recenti dichiarazioni del primo cittadino Salvati

Michele Russo, consigliere comunale in quota “Insieme per Scafati”, contesta le recenti dichiarazioni del primo cittadino sull’operato della maggioranza sottolineate proprio dai gruppi di opposizione che negli scorsi giorni hanno anche presentato una mozione di sfiducia e che dovrebbe essere discussa in consiglio comunale il prossimo 14 febbraio. Un’alleanza quella che supporta Salvati molto litigiosa e poco incline a fare squadra per il bene della città. “Il sindaco nasconde la realtà, perché è la matematica a dargli torto e non l’opposizione” dice Russo

Il servizio è di Tiziana Zurro