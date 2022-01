Angri. COVID: tavolo tecnico tra comune, ASL e Scuole

Un tavolo tecnico per un confronto diretto sulla delicata questione scuola/covid che in città, nelle ultime settimane, ha manifestato evidenti difficoltà d’interfaccia tra le varie istituzioni territoriali. Il sindaco Cosimo Ferraioli questa mattina ha tenuto una “call telematica” con i Dirigenti dell’ASL: Dottor Antonio Bello, Dottoressa Veleria Tedesco, Dottor Saggese Tozzi Arcangelo, e i Dirigenti Scolastici degli Istituti sul territorio. “Abbiamo chiesto innanzitutto una maggiore comunicazione e collaborazione tra le parti, ad esempio sulla nuova procedura di conteggio dei giorni per la definizione del T0 e T5, indispensabili per definire se disporre la quarantena di classe o meno” dice il sindaco Ferraioli in una nota social.







Le rassicurazioni

“Il Referente per il Dipartimento di Prevenzione Dottor Antonio Bello ci ha assicurato che l’ASL incrementerà la comunicazione con gli Istituti Scolastici in tempi celeri, anche in vista delle nuove disposizioni in materia dei prossimi giorni. Sono fiducioso che l’incontro di stamattina abbia accorciato le distanze tra la Scuola, lasciata per troppo in balia dell’incertezza, e l’ASL, che assicura una maggiore presenza dopo queste settimane intense e in affanno. Ringrazio tutti i partecipanti per la disponibilità accordata e il confronto in un clima di serena collaborazione, come è doveroso fare quando si tratta della comunità angrese più giovane e della sua crescita formativa” conclude Ferraioli.

Aldo Severino