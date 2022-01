Autostrada tre: chiusura notturna della stazione Pompei Est Scafati

Autostrade Meridionali comunica che, sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, per consentire lavori di manutenzione delle opere d’arte, in orario notturno, nelle tre notti consecutive di lunedì 31 gennaio, martedì 1 e mercoledì 2 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Pompei est Scafati, in entrata verso Salerno e in uscita per chi proviene da Napoli.

In alternativa, si consiglia di utilizzare: in entrata verso Salerno: Castellammare di Stabia; in uscita da Napoli: Pompei ovest o lo svincolo Diramazione SS268.