Covid: De Luca, in Campania continuiamo a mantenere mascherina

“Adesso dobbiamo completare la campagna di vaccinazione per i bambini più piccoli e dobbiamo mantenerci prudenti perché nuove varianti possono sempre diffondersi. Quindi, per quello che ci riguarda in Campania, continuiamo a mantenere la mascherina, anche se a livello nazionale decidono diversamente”.







L’annuncio

L’annuncio è del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante una visita in un istituto scolastico a Salerno. “Dobbiamo essere più prudenti che nelle altre regioni perché – ribadisce il ‘governatore’ – la densità abitativa che c’e’ in Campania non c’e’ in nessun’altra parte d’Italia; quindi, dobbiamo essere un po’ più prudenti. Se sarà cosi’ possiamo guardare, credo con fiducia, alle settimane e ai mesi che abbiamo davanti”. “Se Dio vuole, si sta raffreddando l’onda del contagio. Se rimaniamo prudenti, credo che torneremo alla vita normale”, conclude.