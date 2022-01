DazeTechnology, rendere semplice la ricarica delle auto elettriche

Rendere semplice la ricarica quotidiana delle auto elettriche, il tutto strizzando l’occhio ad innovazione e design: il team di DazeTechnology persegue questo obiettivo dal 2016.

I due ingegneri meccanici fondatori Andrea Daminelli e Giacomo Zenoni si sono subito cimentati nello sviluppo del primo sistema di ricarica conduttiva automatica per auto elettriche fino ad ampliare l’offerta di prodotti tutti mirati a semplificare il servizio privato quotidiano.

Oggi l’azienda propone come prodotto di punta DazeBox, una wallbox orientata al design che ha come primo obiettivo il risolvere il problema della scarsa disponibilità di corrente a casa. A corredo tutti gli accessori di cui l’utente di auto elettriche può aver bisogno.

Una storia di successi quella della start up bergamasca. Nel 2017 vince il premio “Amazon Launchpad Special Award” e nel 2018 crea il primo prototipo di Dazeplug che ricarica una Nissan Leaf in modo completamente autonomo.

La versione industrializzata di DazeBox nasce dalla collaborazione tra DazeTechnology ed il partner ENGIE eps (2019) fino allo sviluppo di EasyWallbox, il sistema di ricarica di EEPS, basato su design e funzionalità di DazeBox, commercializzato dal gruppo Stellantis a bordo delle proprie vetture.

A giugno 2020 DazeTechnology ottiene il grant di finanziamento della Comunità Europea dopo che l’application “DazePlug” al programma EIC Horizon 2020 è risultato uno dei pochissimi progetti ammessi dal comitato di valutazione. Nel corso dello stesso anno ha lanciato il suo primo prodotto commerciale: DazeBox, la wallbox per la ricarica privata.

Nel 2021 DazeTechnology raggiunge la certificazione ISO 9001 ed importanti risultati di vendite. Infatti vengono prodotte e vendute più di 3000 wallbox, generando un fatturato di oltre 2 milioni. Conclusione d’anno d’eccezione con il Premio dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori nella categoria Energia & Ambiente.