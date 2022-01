Pompeii. Giuseppe Lindinerro una vita per gli Scavi di Pompei

Ha ripreso poco alla volta, in piena sicurezza, l’attività dell’Associazione Internazionale Amici di Pompei. Un sodalizio impegnato a vari livelli in visite, conferenze e pubblicazioni sul Parco Archeologico di Pompei nel quadro più ampio del contesto vesuviano e campano. Parliamo di un’associazione fondata da Amedeo Maiuri, uno dei più illustri padri fondatori dell’archeologia pompeiana a cui ha contribuito con scoperte ed acute osservazioni scientifiche, lasciando un’eredità di conoscenze nello stile narrativo di profondo umanista. Attualmente l’Associazione è presieduta dall’archeologo Alfonso Varone che è stato direttore dell’ufficio Scavi di Pompei e componente della direzione generale archeologia del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo. Vicepresidente dell’Associazione è il professore Giuseppe Lindinerro. Il personaggio che intendiamo raccontare in primis perché è stato recentemente uno dei protagonisti principali della ripartenza di cui abbiamo parlato guidando la prima visita negli Scavi dopo la pausa della pandemia. Il 15 gennaio don Peppino aveva festeggiato coi familiari il suo novantesimo compleanno, per questo motivo la gita archeologica è stata una buona occasione per fargli festa nel contesto che più gli si addice perché il professore Giuseppe Lindinerro, decano delle guide turistiche di Pompei, viene stimato come uno dei maggiori conoscitori della bellezza tragica e misteriosa del Parco Archeologico che continua a raccontare nei modi del docente di lettere. E’ uno dei pochi viventi rimasti che può vantare il privilegio della frequentazione diretta di Amedeo Maiuri perché è cresciuto all’interno Parco abitando nella Casina dell’Aquila dove alloggiava con la famiglia con la comunità di funzionari e custodi degli Scavi. Il cavalier Lindinerro ha sapientemente abbinato all’insegnamento umanistico la professione di guida turistica del contesto archeologico. A 90 anni di età può considerarsi a pieno titolo, per età e prestigio professionale, il decano dei ciceroni di Pompei. Attualmente è ancora impegnato a trasmettere ai giovani del territorio i suoi segreti professionali. Opportunità che gli è stata offerta dall’Associazione Amici di Pompei ha in passato organizzato corsi gratuiti di antichità pompeiana che ora potrebbero essere replicati dopo il successo dell’iniziativa precedente costituita da nove conferenze della durata di due ore l’una sulle tematiche di metodologia del restauro, l’impianto urbanistico della Città Antica, il suo governo, i culti, la struttura degli edifici pubblici e privati, i costumi e le attività economiche ed artistiche. Alla fine del corso venivano organizzate due escursioni tematiche all’interno degli Scavi di Pompei per i futuri ciceroni.