Nocera Inferiore. Colpi di pistola contro una caffetteria

Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi contro una caffetteria in via De Nicola, nei pressi dell’ospedale Umberto I. L’agguato sarebbe consumato nell’orario di apertura del bar, ma per fortuna non si registrano feriti: le vetrate della caffetteria, infatti, sono dotate di sistema antisfondamento e sono state soltanto scalfite dai proiettili. Sul posto i carabinieri della tenenza di Nocera Inferiore, agli ordini del tenente colonnello Rosario Di Giangi, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto.

Il sindaco Torquato interviene sulla vicenda

Preoccupazione manifestata dal sindaco Manlio Torquato affidata ad una breve nota stampa: “Ancora un episodio grave in poco tempo. Abbiamo incontrato appena pochi giorni fa il Prefetto e le Forze dell’ordine in un Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica richiesto dopo l’episodio di una bomba esplosa nella notte e due gravi aggressioni ai danni di ragazzi. La domanda di sicurezza dunque si rafforza nella sua urgenza. Chiedo a nome dell’intera città risposte rapide ed efficaci. È una urgenza alla quale non possiamo in alcun modo venir meno. Bisogna fermare questa pericolosa crescita. Siamo a fianco delle autorità inquirenti. E sollecitiamo nuovamente la collaborazione della società civile”.