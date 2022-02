Nocera Inferiore. Fognature, ultimazione lavori primo lotto

Rete fognaria cittadina, sono in corso di ultimazione i lavori del primo lotto. Il 1 Lotto, in esecuzione, € 1.580.000, al netto ribasso, eseguito a oggi per circa il 50% (€ 790.000); 1 Lotto completamento, 1.016.000, al netto ribasso, e’ alla firma il decreto da parte della Regione Campania; 2 Lotto, zona industriale Fosso Imperatore – Fiano, € 7.360.000, già finanziato con fondi europei – nazionali, la gara appalto è da espletare entro estate prossima.







La soddisfazione del sindaco Torquato

“Sembra incredibile dover esultare per l’avanzamento dei lavori di collettamento fognario. Ma tant’è. Un lavoro lungo paziente e difficile, per il quale non abbiamo mai mollato in questi anni e che finalmente si realizza. Quando parliamo di ambiente, di disinquinamento, di Sarno pulito, parliamo anche di questo. Non dimentichiamolo” dice il sindaco Manlio Torquato.