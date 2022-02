Pagani. Smentita su acquisizioni atti al comune dai Carabinieri

Pagani. La nota dei Gruppi Consiliari di Maggioranza: “Nessuna acquisizione di atti al Comune di Pagani da parte dell’Arma”

La nota

Restiamo basiti da quanto leggiamo a mezzo stampa circa una richiesta presentata dai colleghi dell’opposizione di conoscere ipotetici atti che i carabinieri avrebbero acquisito circa gli affidamenti diretti fatti dal Comune nell’annualità 2021. Notizia del tutto falsa e fuorviante.

Da consiglieri comunali in gran parte di lunga esperienza, ci aspetteremmo per la serietà del ruolo che ricoprono, che prima di pubblicare interrogazioni e/o accesso agli atti mai protocollate, si accertino delle notizie che stanno comunicando, in particolare se l’oggetto è un intervento delle Forze dell’Ordine in una Pubblica Amministrazione.

In secondo luogo, circostanza ancora più grave, pur nell’eventualità della veridicità della venuta delle forze dell’ordine al Comune, sarebbe il minimo per coloro che ricoprono un ruolo istituzionale come quello del consigliere comunale che sappiano che richiedere alla parte politica notizie su una acquisizione d’atti da parte delle Forze dell’Ordine ha dell’assurdo.

Premesso che il sindaco De Prisco, informatosi con i responsabili di settore del comune di Pagani, ha ricevuto ferma smentita della venuta delle forze dell’ordine nelle ultime settimane, riteniamo che sia imbarazzante questo modus operandi da parte di un’opposizione che dovrebbe rappresentare vigilanza per gli interessi della città, e che invece si rende protagonista di atteggiamenti che denotano una spiccata superficialità e una facile denigrazione nei confronti dell’ “avversario politico di turno”.

In riferimento alla richiesta di accesso agli atti relativa ai provvedimenti adottati negli ultimi giorni del 2021, si rende noto che non è mai pervenuta richiesta al protocollo dell’Ente. Nello specifico ad ogni buon conto tutti gli atti di affidamento sono puntualmente pubblicati all’Albo Pretorio.